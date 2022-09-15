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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Лацио
Мидтьюлланд - Лацио: обзор матча 15 сентября 2022
Мидтьюлланд
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 2 тур
5 : 1
Завершен
Лацио
26'
Паулиньо
30'
С. Каба
52'
Эвандер (П)
67'
Г. Исаксен
72'
Э. Святченко
57'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Лацио
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
76'
76'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 5:1!
Э. Святченко
Пас отдал
Эвандер
72'
70'
Желтая карточка
А. Романьоли
69'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 4:1!
Г. Исаксен
67'
Пенальти не реализован!
Эвандер
67'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Дрейер
62'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Мартинес
62'
Желтая карточка
Й. Лоссль
61'
57'
ГОЛ! 3:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Паулиньо
55'
53'
Замена
А. Марушич
️️️️
Ш. Раду
53'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Весино
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Эвандер
52'
52'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:0!
С. Каба
Пас отдал
А. Дрейер
30'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Эвандер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
17
Тюхосен
28
Святченко
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Ольссон
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
9
Каба
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
26
Раду
34
Хила
15
Весино
32
Катальди
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
10
Дрейер
77
Систо
77
Систо
10
Дрейер
32
Мартинес
35
Шарлес
35
Шарлес
32
Мартинес
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
26
Раду
77
Марушич
77
Марушич
26
Раду
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
15
Весино
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
9
Иммобиле
15
Ромеро
15
Ромеро
9
Иммобиле
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Лацио
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Мидтьюлланд - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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