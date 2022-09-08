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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Фейеноорд
Лацио - Фейеноорд: обзор матча 08 сентября 2022
Лацио
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
4 : 2
Завершен
Фейеноорд
4'
Л. Альберто
15'
Ф. Андерсон
28'
М. Весино
63'
М. Весино
69'
С. Хименес (П)
88'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Фейеноорд
88'
ГОЛ! 4:2!
С. Хименес
Пас отдал
У. Идрисси
86'
Замена
И. Пайшао
️️️️
К. Тимбер
78'
Желтая карточка
У. Идрисси
Замена
Ш. Раду
️️️️
А. Марушич
76'
Замена
Патрик
️️️️
А. Романьоли
73'
70'
Замена
У. Идрисси
️️️️
П. Валемарк
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ч. Иммобиле
70'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Весино
70'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Хименес
64'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
ГОЛ! 4:0!
М. Весино
Пас отдал
Л. Альберто
63'
46'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Шиманьски
ГОЛ! 3:0!
М. Весино
28'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Ч. Иммобиле
15'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
8'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
М. Весино
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
15
Весино
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-2-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
23
Тимбер
10
Кекчю
10
Валемарк
17
Шиманьски
24
Дилросун
90
Данило
77
Марушич
26
Раду
26
Раду
77
Марушич
26
Романьоли
4
Патрик
4
Патрик
26
Романьоли
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
15
Весино
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
9
Иммобиле
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Иммобиле
10
Валемарк
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Валемарк
23
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
23
Тимбер
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
Лацио
Фейеноорд
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Лацио - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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