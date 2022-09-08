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Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Динамо К
Фенербахче - Динамо К: обзор матча 08 сентября 2022
Фенербахче
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
35'
Г. Энрике
90+2'
М. Батшуайи
63'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Динамо К
Желтая карточка
А. Баиндыр
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
М. Батшуайи
90'
+2
88'
Замена
Н. Кравченко
️️️️
Д. Гармаш
87'
Желтая карточка
Г. Бущан
Замена
Линкольн
️️️️
Э. Алиоски
83'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
83'
Желтая карточка
Э. Алиоски
82'
78'
Желтая карточка
А. Сирота
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
73'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Кинг
69'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Росси
69'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Педро
69'
Желтая карточка
Д. Росси
68'
68'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Буяльский
59'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
Желтая карточка
Д. Кинг
50'
ГОЛ! 1:0!
Г. Энрике
Пас отдал
Д. Росси
35'
11'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
14
Перес
13
Энрике
15
Арао
24
Кадиоглу
19
Креспо
9
Росси
7
Кинг
9
Жоао Педро
4-3-3
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Бурда
34
Сирота
44
Дубинчак
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
19
Гармаш
22
Кабаев
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
9
Росси
17
Кахведжи
17
Кахведжи
9
Росси
7
Алиоски
18
Линкольн
18
Линкольн
7
Алиоски
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
7
Кинг
13
Валенсия
13
Валенсия
7
Кинг
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
19
Гармаш
4
Кравченко
4
Кравченко
19
Гармаш
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
Остались в запасе
Фенербахче
Динамо К
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
71
Денис Бойко
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Фенербахче - Динамо К
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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