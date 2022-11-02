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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Зальцбург
Милан - Зальцбург: обзор матча 02 ноября 2022
Милан
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
4 : 0
Завершен
Зальцбург
14'
О. Жиру
46'
Р. Крунич
57'
О. Жиру
90+1'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Зальцбург
ГОЛ! 4:0!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
О. Жиру
90'
+1
Замена
М. Габбиа
️️️️
П. Калюлю
86'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Р. Крунич
78'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
78'
77'
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
77'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
Замена
Т. Побега
️️️️
И. Беннасер
69'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Леау
69'
64'
Замена
Д. Камери
️️️️
Л. Гурна
61'
Желтая карточка
Л. Гурна
61'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Крунич
Пас отдал
О. Жиру
46'
46'
Замена
Бернардо
️️️️
У. Соле
44'
Желтая карточка
Н. Окафор
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Тонали
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
70
Дижон Камери
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
9
Ребич
9
Жиру
4-1-2-1-2
16
Кен
31
Павлович
8
Вебер
28
Соле
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
20
Адаму
19
Окафор
27
Леау
10
Мессьяс
10
Мессьяс
27
Леау
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
15
Калюлю
46
Габбиа
46
Габбиа
15
Калюлю
10
Беннасер
4
Побега
4
Побега
10
Беннасер
33
Крунич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
33
Крунич
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
28
Соле
13
Бернардо
13
Бернардо
28
Соле
29
Гурна
70
Камери
70
Камери
29
Гурна
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
Остались в запасе
Милан
Зальцбург
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
21
Браим Диас
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
21
Браим Диас
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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