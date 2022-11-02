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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - РБ Лейпциг
Шахтер - РБ Лейпциг: обзор матча 02 ноября 2022
Шахтер
02.11.2022, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
10'
К. Нкунку
50'
А. Силва
62'
Д. Собослаи
68'
В. Бондарь (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Сикан
89'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
А. Бондаренко
81'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
М. Мудрик
74'
74'
Замена
А. Диалло
️️️️
К. Шлагер
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
В. Бондарь
Пас отдал
Д. Ольмо
67'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
67'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
67'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Собослаи
Желтая карточка
Л. Тэйлор
66'
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Е. Конопля
59'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Г. Судаков
59'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
М. Симакан
Желтая карточка
Б. Михайличенко
24'
19'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Т. Вернер
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
4-1-3-2
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
27
Мудрик
19
Бондаренко
7
Петряк
2
Траоре
10
Судаков
4-2-1-3
28
Бласвих
3
Симакан
24
Гвардиол
4
Орбан
22
Раум
21
Шлагер
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
11
Вернер
22
Конопля
3
Тэйлор
3
Тэйлор
22
Конопля
10
Судаков
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Судаков
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
27
Мудрик
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
27
Мудрик
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
21
Шлагер
22
Диалло
22
Диалло
21
Шлагер
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
8
Собослаи
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Собослаи
11
Вернер
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Вернер
Остались в запасе
Шахтер
РБ Лейпциг
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Шахтер - РБ Лейпциг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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