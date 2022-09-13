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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Айнтрахт
Марсель - Айнтрахт: обзор матча 13 сентября 2022
Марсель
13.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
43'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Айнтрахт
88'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Д. Камада
88'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Д. Ундер
82'
Замена
И. Каборе
️️️️
В. Ронжье
82'
79'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
79'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
К. Якич
71'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Гендузи
️️️️
Э. Байи
65'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Пайет
60'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Санчес
60'
Замена
А. Арит
️️️️
Жерсон
59'
43'
ГОЛ! 0:1!
Й. Линдстрем
37'
Желтая карточка
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
17
Тавареш
26
Балерди
3
Байи
23
Колашинац
92
Клосс
8
Жерсон
17
Верету
21
Ронжье
10
Пайет
4
Санчес
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
20
Хасебе
18
Якич
97
Соу
7
Кнауфф
18
Камада
35
Линдстрем
9
Муани
27
Гетце
21
Ронжье
12
Каборе
12
Каборе
21
Ронжье
3
Байи
6
Гендузи
6
Гендузи
3
Байи
8
Жерсон
77
Арит
77
Арит
8
Жерсон
10
Пайет
7
Ундер
7
Ундер
10
Пайет
4
Санчес
97
Суарес
97
Суарес
4
Санчес
18
Якич
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Якич
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
18
Камада
29
Эбимбе
29
Эбимбе
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
Остались в запасе
Марсель
Айнтрахт
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
18
Пап Гуйе
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
18
Пап Гуйе
ОП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Марсель - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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