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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Брюгге
Порту - Брюгге: обзор матча 13 сентября 2022
Порту
13.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
47'
К. Соуа
52'
А. Сков Ольсен
89'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Брюгге
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Нуса
Пас отдал
К. Нильсен
Желтая карточка
Д. Карму
77'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
76'
75'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
71'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
Г. Верон
️️️️
Галено
61'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Отавио
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Б. Мейер
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Соуа
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ж. Мариу
46'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Нильсен
27'
Желтая карточка
Д. Одои
19'
Желтая карточка
Р. Онидика
Желтая карточка
Ж. Мариу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-3-1
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
6
Карму
17
Мариу
46
Эустакиу
8
Урибе
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
25
Онидика
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
25
Отавио
11
Борхес
11
Борхес
25
Отавио
13
Галено
27
Верон
27
Верон
13
Галено
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
17
Мариу
3
Намасо
3
Намасо
17
Мариу
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
70
Сков Ольсен
11
Яремчук
11
Яремчук
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Порту
Брюгге
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Порту - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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