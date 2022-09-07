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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Байер
Брюгге - Байер: обзор матча 07 сентября 2022
Брюгге
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Байер
42'
А. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Байер
Замена
Э. Соболь
️️️️
К. Соуа
89'
86'
Замена
С. Азмун
️️️️
Ж. Фримпонг
86'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
С. Сандра
️️️️
А. Сков Ольсен
83'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Р. Онидика
83'
Желтая карточка
К. Соуа
78'
68'
Желтая карточка
К. Демирбай
67'
Замена
А. Гложек
️️️️
М. Баккер
67'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. Андрих
62'
Желтая карточка
Р. Андрих
59'
Желтая карточка
Э. Паласиос
46'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
А. Силла
Пас отдал
А. Сков Ольсен
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
21
Силла
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
9
Хутгла
14
Соуа
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3-2-2-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
20
Арангис
8
Андрих
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
14
Шик
14
Соуа
23
Соболь
23
Соболь
14
Соуа
25
Онидика
3
Баланта
3
Баланта
25
Онидика
70
Сков Ольсен
14
Сандра
14
Сандра
70
Сков Ольсен
7
Хадсон-Одои
10
Амири
10
Амири
7
Хадсон-Одои
8
Андрих
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Андрих
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
30
Фримпонг
20
Азмун
20
Азмун
30
Фримпонг
5
Баккер
10
Гложек
10
Гложек
5
Баккер
Остались в запасе
Брюгге
Байер
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
7
Антонио Нуса
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
7
Антонио Нуса
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Брюгге - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Ян Брейдель
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