Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Шахтер
РБ Лейпциг - Шахтер: обзор матча 06 сентября 2022
РБ Лейпциг
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
57'
М. Симакан
16'
М. Швед
58'
М. Швед
76'
М. Мудрик
85'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Шахтер
90'
Желтая карточка
Н. Джурасек
86'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Т. Степаненко
85'
ГОЛ! 1:4!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Мудрик
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
82'
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Мудрик
Пас отдал
Г. Судаков
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Т. Вернер
70'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Шлагер
70'
70'
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Зубков
62'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
А. Бондаренко
62'
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Швед
Желтая карточка
М. Симакан
61'
61'
Желтая карточка
М. Мудрик
60'
Желтая карточка
А. Трубин
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Швед
Пас отдал
М. Мудрик
ГОЛ! 1:1!
М. Симакан
Пас отдал
Д. Собослаи
57'
50'
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Швед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-2-1-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
22
Диалло
3
Симакан
4
Орбан
27
Лаймер
21
Шлагер
8
Собослаи
28
Нкунку
19
Силва
11
Вернер
4-1-3-2
1
Трубин
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
3
Тэйлор
27
Степаненко
9
Швед
10
Судаков
27
Мудрик
19
Бондаренко
21
Зубков
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
21
Шлагер
39
Хенрикс
39
Хенрикс
21
Шлагер
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
11
Вернер
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Вернер
27
Степаненко
27
Кривцов
27
Кривцов
27
Степаненко
19
Бондаренко
30
Джурасек
30
Джурасек
19
Бондаренко
9
Швед
7
Петряк
7
Петряк
9
Швед
21
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
21
Зубков
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шахтер
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча РБ Лейпциг - Шахтер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Шахтер
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+