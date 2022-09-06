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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Милан
Зальцбург - Милан: обзор матча 06 сентября 2022
Зальцбург
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Милан
28'
Н. Окафор
40'
А. Салемакерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Милан
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ориги
89'
Желтая карточка
Б. Диас
80'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
70'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Желтая карточка
Л. Гурна
68'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Д. Камери
65'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Фернандо
65'
57'
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Калабрия
57'
Замена
Т. Побега
️️️️
И. Беннасер
57'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
44'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Замена
Бернардо
️️️️
У. Соле
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Салемакерс
Пас отдал
Р. Леау
39'
Желтая карточка
Ф. Томори
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
Пас отдал
Фернандо
28'
Желтая карточка
Н. Капалдо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
70
Дижон Камери
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
8
Вебер
37
Дедич
24
Капалдо
13
Зайвальд
70
Камери
14
Кьергор
11
Фернандо
19
Окафор
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
27
Леау
9
Жиру
28
Соле
13
Бернардо
13
Бернардо
28
Соле
70
Камери
29
Гурна
29
Гурна
70
Камери
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
11
Фернандо
30
Шешко
30
Шешко
11
Фернандо
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
2
Калабрия
8
Дест
8
Дест
2
Калабрия
10
Беннасер
4
Побега
4
Побега
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
21
Диас
21
Диас
17
Де Кетеларе
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Зальцбург
Милан
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Зальцбург - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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