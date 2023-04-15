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Шахтер - Львов

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 21 тур Шахтер - Львов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
8 октября, суббота 15:00 Львов Шахтер
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
17 тур
3 декабря, пятница 18:00 Шахтер 6:1 Львов
2 тур
30 июля, пятница 19:00 Львов 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Львов 3:2 Шахтер
6 тур
17 октября, суббота 17:00 Шахтер 5:1 Львов
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
15 тур
22 ноября, пятница 20:00 Шахтер 4:1 Львов
4 тур
18 августа, воскресенье 19:30 Львов 0:2 Шахтер
Украина. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
30 мая, четверг 19:30 Львов 0:3 Шахтер
27 тур
4 мая, суббота 19:30 Шахтер 5:0 Львов
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
23 ноября, пятница 20:00 Шахтер 0:0 Львов
5 тур
18 августа, суббота 17:00 Львов 0:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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