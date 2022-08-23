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Англия. Кубок лиги
Колчестер Юнайтед - Брентфорд
Колчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 23 августа 2022
Колчестер Юнайтед
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Брентфорд
39'
К. Льюис-Поттер
90+1'
М. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Серенсен
Замена
F. Nouble
️️️️
M. Marshall
83'
72'
Замена
А. Тони
️️️️
К. Льюис-Поттер
65'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Расмуссен
65'
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Дамсгор
Замена
R. Clampin
️️️️
A. Kazeem
64'
Замена
C. Owens
️️️️
O. Ashley
64'
Желтая карточка
A. Kazeem
58'
56'
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Ониика
Желтая карточка
Т. Даллисон
46'
Замена
L. Chambers
️️️️
T. Eastman
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Ш. Баптист
32'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
13
Киран О'Хара
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
21
Marley Marshall
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
8
Cole Skuse
ЦП
6
Том Даллисон
ЦФ
5
Tom Eastman
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Колчестер Юнайтед
3
Ryan Clampin
ЦЗ
2
Cameron Coxe
ЦЗ
20
Charlie Owens
ЦП
20
Freddie Sears
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
4
Luke Chambers
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
19
Luke Hannant
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
17
Айван Тони
ЦФ
2-3-5
13
О'Хара
22
Тчамадеу
30
21
6
8
5
14
14
30
6
Даллисон
4-1-2-2-1
1
Стракоша
2
Стивенс
25
Занка
22
Серенсен
2
Расмуссен
27
Янельт
26
Баптист
16
Ониика
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
28
Дервисоглу
30
3
3
30
6
20
20
6
21
30
30
21
5
4
4
5
2
Расмуссен
10
Да Силва
10
Да Силва
2
Расмуссен
16
Ониика
7
Годдос
7
Годдос
16
Ониика
24
Дамсгор
9
Висса
9
Висса
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
17
Тони
17
Тони
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
2
Cameron Coxe
ЦЗ
20
Freddie Sears
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
19
Luke Hannant
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
2
Cameron Coxe
ЦЗ
20
Freddie Sears
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
19
Luke Hannant
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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