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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ротерхэм - Моркамб
Ротерхэм - Моркамб: обзор матча 23 августа 2022
Ротерхэм
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Моркамб
72'
А. Гауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Моркамб
81'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Л. Гибсон
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Д. Линдси
80'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Гауа
Пас отдал
К. Уоттс
65'
Замена
Э. О'Коннор
️️️️
Й. Уэйр
Замена
Д. Барласер
️️️️
О. Рэтбоун
65'
Замена
J. Kayode
️️️️
Т. Ивс
64'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Брэмолл
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Моркамб
1
Коннор Рипли
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Артюр Гауа
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
Моркамб
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
4-3-3
31
Викерс
15
Брэмолл
45
Хардинг
5
МакКарт
21
Пелтье
18
Нортон-Каффи
7
Хай
29
Линдси
9
Келли
39
Ивс
20
Рэтбоун
2-1-5
1
Рипли
30
Гибсон
4
Бедо
6
Уэйр
14
Гауа
23
5
2
21
29
Линдси
2
Одоффин
2
Одоффин
29
Линдси
20
Рэтбоун
4
Барласер
4
Барласер
20
Рэтбоун
15
Брэмолл
3
Фергюсон
3
Фергюсон
15
Брэмолл
39
Ивс
21
21
39
Ивс
6
Уэйр
2
О'Коннор
2
О'Коннор
6
Уэйр
30
Гибсон
21
МакЛафлин
21
МакЛафлин
30
Гибсон
Остались в запасе
Ротерхэм
Моркамб
1
Виктор Йоханссон
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
Главный тренер
Пол Уорн
17
Калеб Уоттс
ЦП
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
Остались в запасе
17
Калеб Уоттс
ЦП
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Моркамб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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