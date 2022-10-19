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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Брешиа
Специя - Брешиа: обзор матча 19 октября 2022
Специя
19.10.2022, среда, 16:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Брешиа
20'
Д. Стрелец
55'
Д. Верде
86'
Д. Стрелец
90+3'
С. Морео
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Специя - Брешиа
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Морео
ГОЛ! 3:0!
Д. Стрелец
86'
Желтая карточка
К. Агудело
79'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Л. Санка
74'
Замена
А. Шер
️️️️
Д. Сала
73'
65'
Замена
С. Морео
️️️️
Ф. Бианки
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
С. Феррер
59'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Экдаль
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Верде
Пас отдал
Д. Сала
55'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ольцер
Желтая карточка
С. Феррер
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
Л. Санка
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Специя
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
28
Davide Adorni
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
4-3-1-2
41
Зут
4
Кивиор
55
Христов
4
Ампаду
4
Феррер
7
Сала
77
Эллертссон
8
Экдаль
11
Санка
13
Стрелец
10
Верде
2-3-3
22
Андреначчи
51
Кистана
25
Бизоли
72
Ольцер
24
Мангравити
8
Ндой
3
17
Джаллоу
9
Бианки
4
Феррер
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
4
Феррер
11
Санка
3
Хольм
3
Хольм
11
Санка
7
Сала
6
Шер
6
Шер
7
Сала
8
Экдаль
7
Агудело
7
Агудело
8
Экдаль
9
Бианки
32
Морео
32
Морео
9
Бианки
Остались в запасе
Специя
Брешиа
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
19
Лука Леццерини
ВР
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Специя - Брешиа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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