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ОФИ - АЕК

05.03.2023, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 25 тур ОФИ - АЕК
Греция. Суперлига (2022/2023)
12 тур
9 ноября, среда 21:00 АЕК 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022)
15 тур
20 декабря, понедельник 20:30 АЕК 1:2 ОФИ
2 тур
19 сентября, воскресенье 18:15 ОФИ 3:3 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 16:00 ОФИ 0:2 АЕК
7 тур
1 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
8 июля, среда 21:30 АЕК 2:0 ОФИ
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ОФИ
12 тур
30 ноября, суббота 20:30 ОФИ 1:0 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
2 тур
14 июня, воскресенье 19:15 ОФИ 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, суббота 20:30 ОФИ 0:3 АЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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