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АЕК - Астерас

25.02.2023, Суббота, 18:30 мск Греция. Суперлига, 24 тур АЕК - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
11 тур
6 ноября, воскресенье 21:30 Астерас 1:1 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022)
26 тур
6 марта, воскресенье 20:00 АЕК 2:1 Астерас
13 тур
11 декабря, суббота 20:30 Астерас 0:0 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
12 мая, среда 19:30 Астерас 1:1 АЕК
4 тур
18 апреля, воскресенье 17:15 АЕК 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
23 тур
20 февраля, суббота 20:30 АЕК 2:2 Астерас
10 тур
29 ноября, воскресенье 20:30 Астерас 1:2 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
15 тур
18 декабря, среда 20:30 АЕК 2:1 Астерас
2 тур
1 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 2:3 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Астерас
2 тур
1 сентября, суббота 21:30 Астерас 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 18:15 АЕК 1:0 Астерас
6 тур
1 октября, воскресенье 20:30 Астерас 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
17 тур
22 января, воскресенье 16:00 АЕК 2:0 Астерас
2 тур
7 января, суббота 20:30 Астерас 3:2 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
7 марта, понедельник 20:30 Астерас 0:0 АЕК
10 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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