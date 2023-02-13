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АЕК - Левадиакос

13.02.2023, Понедельник, 19:30 мск Греция. Суперлига, 22 тур АЕК - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
9 тур
24 октября, понедельник 18:00 Левадиакос 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Левадиакос 0:3 АЕК
15 тур
30 января, среда 18:15 АЕК 1:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 АЕК 2:0 Левадиакос
13 тур
3 декабря, воскресенье 20:30 Левадиакос 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Левадиакос 0:2 АЕК
14 тур
10 декабря, суббота 20:30 АЕК 4:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
30 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Левадиакос 3:0 АЕК
15 тур
21 декабря, понедельник 20:30 АЕК 1:2 Левадиакос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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