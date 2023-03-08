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Атромитос - АЕК

08.03.2023, Среда, 18:30 мск Греция. Суперлига, 21 тур Атромитос - АЕК
Греция. Суперлига (2022/2023)
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
23 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:2 АЕК
6 тур
17 октября, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 22:30 АЕК 2:1 Атромитос
4 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Атромитос 1:0 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 АЕК
9 тур
3 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 3:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
17 марта, воскресенье 17:00 Атромитос 0:1 АЕК
10 тур
11 ноября, воскресенье 16:00 АЕК 0:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
26 февраля, понедельник 20:30 Атромитос 1:1 АЕК
8 тур
23 октября, понедельник 19:30 АЕК 0:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
25 тур
18 марта, суббота 20:30 Атромитос 0:1 АЕК
10 тур
5 ноября, суббота 20:30 АЕК 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 1:0 АЕК
6 тур
4 октября, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 Атромитос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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