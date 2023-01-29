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Олимпиакос - ОФИ

29.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Греция. Суперлига, 20 тур Олимпиакос - ОФИ
Греция. Суперлига (2022/2023)
7 тур
9 октября, воскресенье 16:00 ОФИ 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
25 тур
27 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 ОФИ
12 тур
4 декабря, суббота 20:30 ОФИ 1:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:15 Олимпиакос 3:0 ОФИ
8 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 ОФИ 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 июля, среда 19:15 ОФИ 1:3 Олимпиакос
5 тур
1 июля, среда 21:30 Олимпиакос 2:1 ОФИ
20 тур
22 января, среда 18:15 ОФИ 0:1 Олимпиакос
7 тур
19 октября, суббота 19:30 Олимпиакос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 18:15 Олимпиакос 5:1 ОФИ
7 тур
21 октября, воскресенье 20:30 ОФИ 1:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 20:30 ОФИ 0:3 Олимпиакос
3 тур
13 сентября, суббота 21:30 Олимпиакос 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 21:30 ОФИ 0:4 Олимпиакос
9 тур
27 октября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 5:1 ОФИ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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