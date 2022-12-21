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ПАС - Олимпиакос

21.12.2022, Среда, 21:00 мск Греция. Суперлига, 14 тур ПАС - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
1 тур
21 августа, воскресенье 22:00 Олимпиакос 2:0 ПАС
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
6 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Олимпиакос 3:2 ПАС
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 ПАС 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
23 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 ПАС
6 тур
17 октября, воскресенье 20:30 ПАС 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 ПАС
4 тур
4 октября, воскресенье 20:30 ПАС 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
19 января, суббота 18:15 ПАС 1:2 Олимпиакос
2 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 5:0 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
30 тур
6 мая, воскресенье 19:00 ПАС 3:0 Олимпиакос
15 тур
17 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Олимпиакос 5:0 ПАС
14 тур
12 декабря, понедельник 20:30 ПАС 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
20 тур
31 января, воскресенье 20:30 ПАС 0:3 Олимпиакос
5 тур
26 сентября, суббота 20:30 Олимпиакос 5:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
30 тур
5 апреля, воскресенье 19:30 ПАС 3:1 Олимпиакос
13 тур
6 декабря, суббота 20:30 Олимпиакос 2:2 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 ПАС 2:0 Олимпиакос
16 тур
18 декабря, среда 21:30 Олимпиакос 3:2 ПАС
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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