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АЕК - ПАС Ламия

21.12.2022, Среда, 18:00 мск Греция. Суперлига, 14 тур АЕК - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2022/2023)
1 тур
20 августа, суббота 21:30 ПАС Ламия 0:3 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022)
16 тур
5 января, среда 18:15 ПАС Ламия 0:2 АЕК
3 тур
22 сентября, среда 20:30 АЕК 1:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
11 января, понедельник 20:30 ПАС Ламия 0:1 АЕК
3 тур
27 сентября, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
16 тур
21 декабря, суббота 21:00 ПАС Ламия 0:0 АЕК
3 тур
15 сентября, воскресенье 19:15 АЕК 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 ПАС Ламия 2:2 АЕК
13 тур
8 декабря, суббота 20:30 АЕК 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
27 января, суббота 20:30 АЕК 2:0 ПАС Ламия
4 тур
17 сентября, воскресенье 20:30 ПАС Ламия 0:1 АЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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