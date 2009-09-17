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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - АЕК
Эвертон - АЕК: обзор матча 17 сентября 2009
Эвертон
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
4 : 0
Завершен
АЕК
10'
Д. Йобо
17'
С. Дистен
37'
С. Пиенаар
82'
Жо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - АЕК
Красная карточка
Л. Саа
ГОЛ! 4:0!
Жо
Пас отдал
Я. Айегбени
Замена
С. Яхайя
️️️️
Леонардо
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Пиенаар
Желтая карточка
П. Кафес
Красная карточка
К. Араухо
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Г. Мандука
️️️️
Т. Нсалива
Замена
Л. Осман
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Кэхилл
ГОЛ! 3:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 2:0!
С. Дистен
Пас отдал
М. Феллайни
17'
13'
Замена
Т. Нсалива
️️️️
Жералду
11'
Травма
Жералду
ГОЛ! 1:0!
Д. Йобо
Пас отдал
Д. Билялетдинов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
(К)
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
АЕК
23
Диего Саха
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
2
Жералду
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
81
Карлос Араухо
ПЗ
9
Леонардо
ЛВ
14
Григориос Макос
ЦП
4
Санел Яхич
ЦП
1
Пантелис Кафес
(К)
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
31
Николас Георгеас
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
6
Сейду Яхайя
ОП
82
Юссуф Херси
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
8
Тамандани Нсалива
ЦФ
3-5-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
2
Йобо
14
Билялетдинов
25
Феллайни
17
Кэхилл
32
Гослинг
20
Пиенаар
6
Родуэлл
21
Жо
4-3-2-1
23
Саха
81
Араухо
2
Жералду
2
Арсе
12
Хуанфран
14
Макос
4
Яхич
1
Кафес
30
Скокко
9
Леонардо
18
Бланко
17
Кэхилл
21
Осман
21
Осман
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
24
Айегбени
24
Айегбени
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
28
Саа
28
Саа
20
Пиенаар
Нсалива
21
Мандука
21
Мандука
Нсалива
9
Леонардо
6
Яхайя
6
Яхайя
9
Леонардо
2
Жералду
8
Нсалива
8
Нсалива
2
Жералду
Остались в запасе
Эвертон
АЕК
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
99
Иоаннис Арабацис
ВР
31
Николас Георгеас
ПЗ
82
Юссуф Херси
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Остались в запасе
99
Иоаннис Арабацис
ВР
31
Николас Георгеас
ПЗ
82
Юссуф Херси
ПП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Душан Байевич
Статистика матча Эвертон - АЕК
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Помощники судьи:
Кжиштоф Мырмус
Мацей Вежбовски (оба - Польша)
Делегат:
Думитру Михалаке (Румыния)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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