Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Фулхэм
ЦСКА София - Фулхэм: обзор матча 17 сентября 2009
ЦСКА София
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
62'
М. Платини
65'
Д. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Фулхэм
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
М. Платини
Желтая карточка
Д. Камара
Замена
️️️️
К. Янев
ГОЛ! 1:1!
Д. Камара
ГОЛ! 1:0!
М. Платини
Замена
М. Платини
️️️️
И. Стоянов
Желтая карточка
К. Смоллинг
Замена
Маркиньос
️️️️
В. Мороз
Желтая карточка
Й. Минев
Желтая карточка
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
33
Иван Караджов
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
25
Йордан Минев
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
6
Кирил Котев
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
30
Йордан Тодоров
ЛП
32
Викторс Мороз
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
6
Александр Бранеков
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
0
Владимир Манчев
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
3
Джое Андерсон
ЦЗ
4
Адам Уоттс
ЦЗ
21
Алекс Смит
ЦП
0
Майкл Увезу
ЦФ
3-2-4-1
33
Караджов
6
Иванов
6
Котев
5
Янчев
25
Минев
4
Стоянов
30
Тодоров
32
Мороз
8
Янев
73
Стоянов
7
Делев
4-3-1-2
13
Стокдейл
44
Пэйнтсил
22
Бэйрд
6
Смоллинг
12
Келли
8
Риисе
14
Грининг
29
Дэйвис
20
Гера
15
Невланд
15
Камара
32
Мороз
28
Маркиньос
28
Маркиньос
32
Мороз
73
Стоянов
99
Платини
99
Платини
73
Стоянов
Остались в запасе
ЦСКА София
Фулхэм
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
0
Владимир Манчев
ЦФ
2
Павел Виданов
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
0
Майкл Увезу
ЦФ
21
Алекс Смит
ЦП
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
3
Джое Андерсон
ЦЗ
4
Адам Уоттс
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
Остались в запасе
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
0
Владимир Манчев
ЦФ
2
Павел Виданов
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
0
Майкл Увезу
ЦФ
21
Алекс Смит
ЦП
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
3
Джое Андерсон
ЦЗ
4
Адам Уоттс
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча ЦСКА София - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
Все
ЦСКА София
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
ЦСКА София – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+