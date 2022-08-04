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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар
Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 августа 2022
Данди Юнайтед
04.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
АЗ Алкмаар
61'
G. Middleton
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар
Замена
Н. Кларк
️️️️
С. Флетчер
90'
+1
Замена
И. Нисканен
️️️️
G. Middleton
79'
Желтая карточка
G. Middleton
76'
ГОЛ! 1:0!
G. Middleton
Пас отдал
Д. МакГрат
61'
59'
Желтая карточка
С. Беукема
Замена
Д. МакГрат
️️️️
C. Sibbald
59'
Желтая карточка
Т. Уотт
50'
Желтая карточка
С. Флетчер
32'
25'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2-1-5
1
10
4
63
Левитт
32
Уотт
25
Эдвардс
2
6
Харкс
26
Флетчер
4-4-2
12
Верхюлст
4
Мартинс-Инди
31
Беукема
4
Хацидиакос
6
Керкез
20
де Вит
14
Рейндерс
26
Эвьен
8
Класи
15
Лахдо
14
Павлидис
10
17
МакГрат
17
МакГрат
10
26
Флетчер
10
Кларк
10
Кларк
26
Флетчер
45
21
Нисканен
21
Нисканен
45
Остались в запасе
Данди Юнайтед
АЗ Алкмаар
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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