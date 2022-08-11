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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед
АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед: обзор матча 11 августа 2022
АЗ Алкмаар
11.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
7 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
21'
В. Павлидис
31'
Т. Рейндерс
36'
В. Павлидис
41'
Т. Рейндерс
44'
Х. Эвьен
46'
Д. де Вит
74'
М. Лахдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед
Замена
Р. Базур
️️️️
Т. Рейндерс
76'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Д. де Вит
75'
75'
Замена
A. Meekison
️️️️
Д. Левитт
ГОЛ! 7:0!
М. Лахдо
74'
66'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
Й. Класи
64'
Замена
А. Витри
️️️️
П. Хацидиакос
62'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
62'
54'
Замена
S. McMann
️️️️
А. Бехич
ГОЛ! 6:0!
Д. де Вит
46'
46'
Замена
И. Нисканен
️️️️
C. Sibbald
46'
Замена
G. Middleton
️️️️
Т. Уотт
ГОЛ! 5:0!
Х. Эвьен
44'
ГОЛ! 4:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
П. Хацидиакос
41'
ГОЛ! 3:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Х. Эвьен
36'
ГОЛ! 2:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Й. Класи
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Керкез
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
4-4-1-1
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
9
ван Бредероде
14
Павлидис
3-1-1-5
1
4
10
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
25
Эдвардс
33
26
Флетчер
32
Уотт
6
Харкс
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
16
Витри
16
Витри
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
23
Базур
23
Базур
14
Рейндерс
20
де Вит
9
Бараши
9
Бараши
20
де Вит
16
Бехич
33
33
16
Бехич
26
Флетчер
58
58
26
Флетчер
63
Левитт
10
10
63
Левитт
10
21
Нисканен
21
Нисканен
10
32
Уотт
45
45
32
Уотт
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Данди Юнайтед
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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