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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Ювентус
Барселона - Ювентус: обзор матча 27 июля 2022
Барселона
27.07.2022, среда, 03:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Ювентус
34'
У. Дембеле
40'
У. Дембеле
39'
М. Кен
51'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Ювентус
Замена
️️️️
А. Фати
78'
Замена
Э. Абде
️️️️
Рафинья
77'
77'
Замена
М. Соуле
️️️️
А. Ди Мария
74'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
63'
Замена
Ж. Пике
️️️️
А. Кристенсен
62'
Замена
М. Депай
️️️️
Р. Левандовски
62'
61'
Замена
️️️️
М. Локателли
61'
Замена
️️️️
Данило
60'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Сандро
59'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Бремер
51'
ГОЛ! 2:2!
М. Кен
Пас отдал
М. Локателли
Замена
Рафинья
️️️️
У. Дембеле
46'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Э. Гарсия
46'
Замена
А. Фати
️️️️
П. Обамеянг
46'
Замена
️️️️
С. Бускетс
46'
Замена
Гави
️️️️
Н. Гонсалес
46'
Замена
️️️️
М. тер Стеген
46'
46'
Замена
М. Перин
️️️️
В. Щесны
ГОЛ! 2:1!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Бускетс
40'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Кен
Пас отдал
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Дест
34'
Замена
С. Дест
️️️️
С. Роберто
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Денис Закария
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Матиас Соуле
ПВ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
24
Гарсия
15
Кристенсен
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Роберто
19
Кессье
10
Дембеле
7
Обамеянг
9
Левандовски
4-3-1-1-1
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
19
Бонуччи
26
Сандро
5
Локателли
6
Закария
6
Ровелла
7
Куадрадо
11
Ди Мария
9
Кен
24
Гарсия
21
де Йонг
21
де Йонг
24
Гарсия
6
Роберто
8
Дест
8
Дест
6
Роберто
6
Гонсалес
6
Гави
6
Гави
6
Гонсалес
7
Обамеянг
31
Фати
31
Фати
7
Обамеянг
15
Кристенсен
3
Пике
3
Пике
15
Кристенсен
9
Левандовски
10
Депай
10
Депай
9
Левандовски
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
Рафинья
10
Эз Абде
10
Эз Абде
Рафинья
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
13
Щесны
1
Перин
1
Перин
13
Щесны
3
Бремер
24
Ругани
24
Ругани
3
Бремер
26
Сандро
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
26
Сандро
11
Ди Мария
18
Соуле
18
Соуле
11
Ди Мария
Остались в запасе
Барселона
Ювентус
1
Арнау Тенас
ВР
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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