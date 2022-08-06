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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пиза - Брешиа
Пиза - Брешиа: обзор матча 06 августа 2022
Пиза
06.08.2022, суббота, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Брешиа
20'
G. Masucci
25'
Николас (АГ)
61'
Ф. Айе
72'
Э. Ндой
90+4'
Ф. Бианки
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пиза - Брешиа
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Ф. Бианки
Замена
G. Piccinini
️️️️
A. Cisco
85'
79'
Замена
M. Huard
️️️️
Э. Ндой
Замена
О. Морутан
️️️️
R. Jureskin
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
Э. Ндой
66'
Желтая карточка
С. Морео
Замена
Д. Сибилли
️️️️
Д. Мастину
65'
64'
Замена
Д. Бизоли
️️️️
Ф. Карачич
61'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Айе
Пас отдал
С. Морео
36'
Желтая карточка
Ф. Карачич
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Николас
ГОЛ! 1:0!
G. Masucci
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
32
Стефано Морео
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
13
Фран Карачич
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Пиза
1
Vladan Đekić
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
28
Davide Di Quinzio
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
18
Элиа Джани
ЦФ
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
3-3-4
12
Николас
26
6
Херманнссон
5
Канестрелли
6
Надь
8
Марин
3
20
18
Мастину
26
27
1-2-5
22
Андреначчи
51
Кистана
8
Ндой
24
Мангравити
32
Морео
13
Карачич
28
97
Айе
9
Бианки
3
80
Морутан
80
Морутан
3
26
36
36
26
18
Мастину
33
Сибилли
33
Сибилли
18
Мастину
13
Карачич
25
Бизоли
25
Бизоли
13
Карачич
8
Ндой
3
3
8
Ндой
Остались в запасе
Пиза
Брешиа
1
Vladan Đekić
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
28
Davide Di Quinzio
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
18
Элиа Джани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Vladan Đekić
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
28
Davide Di Quinzio
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
18
Элиа Джани
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Пиза - Брешиа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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