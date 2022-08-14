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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Знамя Труда
Спартак К - Знамя Труда: обзор матча 14 августа 2022
Спартак К
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
1 : 1
Завершен
Знамя Труда
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Статистика матча Спартак К - Знамя Труда
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0
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Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
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Спартак К
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08.11.2026
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03.11.2026
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25.10.2025
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