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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Спартак К
Чертаново - Спартак К: обзор матча 31 июля 2022
Чертаново
31.07.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Спартак К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Чертаново - Спартак К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
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14.10.2026
Текстильщик
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Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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