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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Красное Знамя - Динамо Вл
Красное Знамя - Динамо Вл: обзор матча 10 ноября 2022
Красное Знамя
10.11.2022, четверг, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Красное Знамя - Динамо Вл
Желтая карточка
Е. Лысов
43'
29'
Желтая карточка
А. Баев
18'
Красная карточка
Н. Гиголаев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Красное Знамя
22
Владислав Яруков
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
14
Антон Жига
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
33
Егор Лысов
ЛВ
97
Александр Шубин
ЦП
6
Александр Рыжков
АП
9
Василий Ковалев
ПВ
19
Александр Иващов
ПВ
91
Игорь Сичкар
ЦФ
79
Владислав Грязнов
ЦФ
Динамо Вл
22
Владислав Кучейко
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
12
Сергей Смородский
ЛВ
20
Сергей Дудкин
ЦП
19
Максим Машнев
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Красное Знамя
55
Герман Кривдунов
ЦЗ
49
Сергей Ежунов
ЦЗ
21
Антон Кашперский
ЛВ
40
Кирилл Макляев
ЦП
2
Артем Титов
ПВ
Динамо Вл
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
98
Игнат Полищук
ЦП
8
Дмитрий Котов
ПВ
20
Максим Чуфыров
ЦФ
10
Марат Тарек
ЦФ
11
Александр Васильев
ЦФ
3-1-3-3
22
Яруков
24
Мотовилов
14
Жига
99
Костин
97
Шубин
33
Лысов
6
Рыжков
19
Иващов
79
Грязнов
91
Сичкар
9
Ковалев
4-5-1
22
Кучейко
14
Первушин
5
Сергеев
13
Подпругин
38
Пытлев
17
Гиголаев
19
Машнев
7
Крамаренко
21
Баев
20
Дудкин
12
Смородский
Остались в запасе
Красное Знамя
Динамо Вл
55
Герман Кривдунов
ЦЗ
49
Сергей Ежунов
ЦЗ
40
Кирилл Макляев
ЦП
21
Антон Кашперский
ЛВ
2
Артем Титов
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
98
Игнат Полищук
ЦП
20
Максим Чуфыров
ЦФ
10
Марат Тарек
ЦФ
11
Александр Васильев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
55
Герман Кривдунов
ЦЗ
49
Сергей Ежунов
ЦЗ
40
Кирилл Макляев
ЦП
21
Антон Кашперский
ЛВ
2
Артем Титов
ПВ
Остались в запасе
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Давыд Алексеев
ВР
4
Алексей Бондарь
ПЗ
22
Даниил Гусевский
ЦП
98
Игнат Полищук
ЦП
20
Максим Чуфыров
ЦФ
10
Марат Тарек
ЦФ
11
Александр Васильев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Красное Знамя - Динамо Вл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
Красное Знамя
2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
Помощники судьи:
Роман Селезнев (Воронеж)
Сергей Васильев (Иркутск)
Инспектор:
Андрей Юлгушов (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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