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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Красное Знамя - Балашиха
Красное Знамя - Балашиха: обзор матча 30 июля 2022
Красное Знамя
30.07.2022, суббота, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
0 : 0
Завершен
Балашиха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Красное Знамя - Балашиха
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
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0 : 0
25.08.2026
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2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Информация о матче
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