Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - Бешикташ
Вольфсбург - Бешикташ: обзор матча 21 октября 2009
Вольфсбург
21.10.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бешикташ
Замена
М. Нобре
️️️️
Бобо
Замена
У. Инджеман
️️️️
М. Финк
Замена
Р. Табата
️️️️
Р. Тельо
Красная карточка
Графите
Замена
А. Дежага
️️️️
М. Хасебе
17'
Желтая карточка
И. Узулмез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛАЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПАЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бешикташ
1
Рушту
ВР
0
Ибрахим Узулмез
(К)
ЛАЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПАЗ
5
Михаэль Финк
ЛП
14
Родриго Тельо
ЛВ
28
Фабиан Эрнст
ЦП
17
Экрем Даг
ПП
9
Нихат
ПВ
13
Бобо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Сердар Эзкан
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
31
Угур Инджеман
ЦП
11
Марсио Нобре
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
20
Кошта
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
2-2-3-2-1
1
Рушту
27
Феррари
66
Сивок
78
Каш
0
Узулмез
17
Даг
28
Эрнст
5
Финк
9
Нихат
14
Тельо
13
Бобо
20
Хасебе
21
Дежага
21
Дежага
20
Хасебе
14
Тельо
10
Табата
10
Табата
14
Тельо
5
Финк
31
Инджеман
31
Инджеман
5
Финк
13
Бобо
11
Нобре
11
Нобре
13
Бобо
Остались в запасе
Вольфсбург
Бешикташ
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
25
Хакан Арикан
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Сердар Эзкан
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Сердар Эзкан
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Вольфсбург - Бешикташ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Стефано Айрольди
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Резервный судья:
Антонио Дамато (Италия)
Делегат:
Дэвид Финдли (Шотландия)
Инспектор:
Патрик Фенеш (Мальта)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Вольфсбург
Бешикташ
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+