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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Торпедо Миасс - Носта
Торпедо Миасс - Носта: обзор матча 12 ноября 2022
Торпедо Миасс
12.11.2022, суббота, 12:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 6 тур
3 : 0
Завершен
Носта
2'
Д. Прутов
45+2'
Д. Замятин (П)
72'
Д. Прутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Носта
86'
Замена
В. Абрамов
️️️️
Г. Маргиев
Замена
В. Банников
️️️️
Д. Замятин
82'
Замена
К. Сысоев
️️️️
В. Шпитальный
82'
79'
Замена
С. Пахолков
️️️️
Д. Заварухин
Замена
В. Дубовиков
️️️️
Д. Неплюев
77'
Замена
Д. Кузьмин
️️️️
М. Гайдамак
73'
ГОЛ! 3:0!
Д. Прутов
72'
62'
Замена
П. Макаров
️️️️
А. Тешкин
62'
Замена
Д. Константинов
️️️️
И. Яшин
Замена
Е. Поздняков
️️️️
В. Стешин
46'
46'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Замятин
45'
+2
45'
+1
Вторая желтая
Г. Поветкин
Желтая карточка
В. Стешин
44'
39'
Желтая карточка
Г. Поветкин
Желтая карточка
В. Шпитальный
27'
Желтая карточка
В. Шпитальный
27'
Желтая карточка
М. Гайдамак
15'
5'
Желтая карточка
Г. Маргиев
ГОЛ! 1:0!
Д. Прутов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
1
Алексей Поляков
ВР
70
Арсен Агаханов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
7
Денис Замятин
ЦП
23
Дмитрий Прутов
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Алексей Емельянов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
5
Никита Моргунов
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
4
Герман Поветкин
ПЗ
21
Илья Яшин
ЛВ
8
Георгий Маргиев
ЦП
19
Михаил Федак
ЦП
97
Адель Тешкин
АП
9
Владислав Мещеряков
ЦФ
11
Артур Шабикеев
ЦФ
Главный тренер
Антон Сычев
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
88
Кирилл Сысоев
ЦЗ
97
Валерий Дубовиков
ЛВ
78
Валерий Банников
ЛВ
6
Егор Поздняков
ОП
5
Дмитрий Комаров
ОП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
2
Анатолий Семенов
ЦФ
Носта
12
Александр Алексеев
ВР
3
Сергей Пахолков
ЦЗ
14
Кирилл Филатов
ЦЗ
10
Даниил Константинов
ПЗ
21
Владислав Абрамов
ЛВ
97
Даниил Оганичев
ЛВ
99
Павел Макаров
ЦП
4-4-1-1
1
Поляков
70
Агаханов
32
Осипов
69
Черепанов
4
Неплюев
7
Замятин
18
Гайдамак
17
Стешин
23
Прутов
8
Емельянов
9
Шпитальный
4-2-2-2
1
Козлов
4
Поветкин
34
Заварухин
22
Труфанов
5
Моргунов
8
Маргиев
19
Федак
97
Тешкин
21
Яшин
11
Шабикеев
9
Мещеряков
17
Стешин
6
Поздняков
6
Поздняков
17
Стешин
9
Шпитальный
88
Сысоев
88
Сысоев
9
Шпитальный
18
Гайдамак
22
Кузьмин
22
Кузьмин
18
Гайдамак
4
Неплюев
97
Дубовиков
97
Дубовиков
4
Неплюев
7
Замятин
78
Банников
78
Банников
7
Замятин
1
Козлов
12
Алексеев
12
Алексеев
1
Козлов
34
Заварухин
3
Пахолков
3
Пахолков
34
Заварухин
21
Яшин
10
Константинов
10
Константинов
21
Яшин
97
Тешкин
99
Макаров
99
Макаров
97
Тешкин
8
Маргиев
21
Абрамов
21
Абрамов
8
Маргиев
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Носта
16
Илья Игнатьев
ВР
5
Дмитрий Комаров
ОП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
2
Анатолий Семенов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
14
Кирилл Филатов
ЦЗ
97
Даниил Оганичев
ЛВ
Главный тренер
Антон Сычев
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
5
Дмитрий Комаров
ОП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
2
Анатолий Семенов
ЦФ
Остались в запасе
14
Кирилл Филатов
ЦЗ
97
Даниил Оганичев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Антон Сычев
Статистика матча Торпедо Миасс - Носта
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Марина Крупская
(Новоуральск)
Помощники судьи:
Камиль Биглов
Данир Сагманов (оба - Уфа)
Резервный судья:
Алексей Павлючков (Златоуст)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Евгений Леканов (Железногорск)
Стадион:
Труд
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