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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дебрецен - Фиорентина
Дебрецен - Фиорентина: обзор матча 20 октября 2009
Дебрецен
20.10.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 4
Завершен
Фиорентина
2'
П. Цвиткович
28'
Г. Рудольф
88'
А. Кулибали
6'
А. Муту
10'
А. Джилардино
20'
А. Муту
37'
М. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - Фиорентина
Замена
Ж. Лацко
️️️️
З. Кишш
ГОЛ! 3:4!
А. Кулибали
Желтая карточка
Л. Боднар
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
М. Сантана
Замена
Т. Домби
️️️️
П. Сакай
Замена
Ч. Натали
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
К. Дзанетти
ГОЛ! 2:4!
М. Сантана
Замена
З. Селеши
️️️️
Н. Месарош
Желтая карточка
Г. Рудольф
ГОЛ! 2:3!
Г. Рудольф
20'
ГОЛ! 1:3!
А. Муту
16'
Желтая карточка
М. Донадель
10'
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
ГОЛ! 1:0!
П. Цвиткович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
1
Вукашин Полекшич
ВР
17
Норберт Месарош
ЦЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
10
Ласло Боднар
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
21
Марсель Фодор
ЛЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-5-2
1
Полекшич
17
Месарош
16
Комлоши
10
Боднар
77
Цвиткович
33
Варга
30
Кишш
16
Леандро
55
Сакай
14
Рудольф
9
Кулибали
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
21
Паскуаль
11
Варгас
33
Донадель
14
Дзанетти
11
Сантана
19
Джилардино
12
Муту
55
Сакай
7
Домби
7
Домби
55
Сакай
30
Кишш
86
Лацко
86
Лацко
30
Кишш
17
Месарош
25
Селеши
25
Селеши
17
Месарош
3
Дайнелли
14
Натали
14
Натали
3
Дайнелли
14
Дзанетти
18
Монтоливо
18
Монтоливо
14
Дзанетти
11
Сантана
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
11
Сантана
Остались в запасе
Дебрецен
Фиорентина
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Дебрецен - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Том Хью Мерфи
Френсис Эндрюс (оба - Шотландия)
Резервный судья:
Крис Бойл (Шотландия)
Делегат:
Томас Вейхинг (Германия)
Инспектор:
Йозеф Марко (Словакия)
Стадион:
Олаха Габора
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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