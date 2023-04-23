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Боавишта - Риу Аве

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 29 тур Боавишта - Риу Аве
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
12 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Риу Аве 1:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2020/2021)
26 тур
10 апреля, суббота 17:30 Боавишта 3:3 Риу Аве
9 тур
6 декабря, воскресенье 20:30 Риу Аве 0:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2019/2020)
34 тур
25 июля, суббота 21:00 Боавишта 0:2 Риу Аве
17 тур
19 января, воскресенье 23:00 Риу Аве 2:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 Боавишта 1:0 Риу Аве
6 тур
29 сентября, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Боавишта
Португалия. Примейра (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 21:00 Риу Аве 2:0 Боавишта
2 тур
12 августа, суббота 22:30 Боавишта 1:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2016/2017)
27 тур
1 апреля, суббота 20:15 Боавишта 0:1 Риу Аве
10 тур
5 ноября, суббота 23:30 Риу Аве 1:2 Боавишта
Португалия. Примейра (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 19:15 Боавишта 1:2 Риу Аве
7 тур
3 октября, суббота 22:45 Риу Аве 1:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2014/2015)
20 тур
9 февраля, понедельник 23:00 Боавишта 1:1 Риу Аве
3 тур
1 сентября, понедельник 23:00 Риу Аве 4:0 Боавишта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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