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Эшторил - Жил Висенте

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 26 тур Эшторил - Жил Висенте
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
9 тур
7 октября, пятница 22:15 Жил Висенте 0:1 Эшторил
Португалия. Примейра (2021/2022)
25 тур
4 марта, пятница 23:15 Жил Висенте 0:0 Эшторил
8 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Эшторил 2:2 Жил Висенте
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
8 марта, воскресенье 20:00 Эшторил 1:1 Жил Висенте
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Жил Висенте 1:1 Эшторил
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
28 тур
19 апреля, суббота 20:00 Жил Висенте 0:0 Эшторил
13 тур
17 декабря, вторник 00:15 Эшторил 2:0 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
30 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Жил Висенте 1:3 Эшторил
15 тур
20 января, воскресенье 20:00 Эшторил 1:2 Жил Висенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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