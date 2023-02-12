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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 12 февраля 2023
Спортинг
12.02.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Порту
90+7'
Ю. Шермити
60'
М. Урибе
90+4'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Порту
ГОЛ! 1:2!
Ю. Шермити
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Пепе
89'
Замена
Д. Карму
️️️️
Ж. Мариу
84'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
А. Франку
84'
Замена
В. Манафа
️️️️
М. Тареми
Желтая карточка
М. Эдвардс
78'
75'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Галено
Замена
А. Гомес
️️️️
Р. Эшгайю
70'
Желтая карточка
М. Угарте
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Урибе
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Э. Бельерин
55'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
И. Фатаву
46'
44'
Желтая карточка
Галено
Желтая карточка
М. Рейс
42'
Замена
Паулинью
️️️️
Тринкау
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
2
Бельерин
5
Угарте
28
Гонсалвеш
7
Фатаву
10
Эдвардс
9
Шермити
7
Тринкау
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
8
Груйич
8
Урибе
11
Пепе
10
Франку
13
Галено
9
Тареми
2
Бельерин
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Бельерин
Эшгайю
11
Гомес
11
Гомес
Эшгайю
7
Фатаву
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Фатаву
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Тринкау
17
Мариу
6
Карму
6
Карму
17
Мариу
9
Тареми
13
Манафа
13
Манафа
9
Тареми
10
Франку
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Франку
13
Галено
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Галено
Остались в запасе
Спортинг
Порту
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
14
Клаудио Рамос
ВР
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Спортинг - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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