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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Брага
Спортинг - Брага: обзор матча 02 февраля 2023
Спортинг
02.02.2023, четверг, 00:15
Португалия. Примейра, 18 тур
5 : 0
Завершен
Брага
9'
Х. Морита
46'
Х. Морита
61'
М. Эдвардс
86'
М. Рейс
90+3'
П. Гонсалвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Брага
ГОЛ с пенальти! 5:0!
П. Гонсалвеш
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
М. Рейс
Пас отдал
П. Гонсалвеш
86'
82'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
82'
Замена
Пицци
️️️️
А. Мусрати
Желтая карточка
С. Коатес
77'
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Эдвардс
76'
Замена
М. Рейс
️️️️
С. Коатес
76'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
76'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Угарте
64'
Замена
М. Танлонго
️️️️
Х. Морита
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
П. Гонсалвеш
61'
58'
Замена
А. Орта
️️️️
У. Рачич
58'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
С. Банза
49'
Вторая желтая
С. Ниакате
ГОЛ! 2:0!
Х. Морита
Пас отдал
Ю. Шермити
46'
31'
Желтая карточка
С. Ниакате
ГОЛ! 1:0!
Х. Морита
Пас отдал
Д. Сент-Джуст
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Матео Танлонго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
2
Джо Мендес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
6
Сент-Джуст
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
9
Шермити
11
Сантуш
3-3-1-3
1
Матеус
4
Ниакате
6
Секейра
15
Оливейра
2
Гомес
10
Рачич
3
Тормена
73
Мусрати
45
Медейрос
24
Банза
9
Руис
4
Коатес
2
Рейс
2
Рейс
4
Коатес
5
Морита
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Морита
10
Эдвардс
7
Фатаву
7
Фатаву
10
Эдвардс
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
5
Угарте
7
Тринкау
7
Тринкау
5
Угарте
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
24
Банза
21
Гомеш
21
Гомеш
24
Банза
10
Рачич
6
Орта
6
Орта
10
Рачич
73
Мусрати
21
Пицци
21
Пицци
73
Мусрати
Остались в запасе
Спортинг
Брага
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
2
Джо Мендес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Спортинг - Брага
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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