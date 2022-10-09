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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Шавиш
Брага - Шавиш: обзор матча 09 октября 2022
Брага
09.10.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 1
Завершен
Шавиш
2'
Э. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Шавиш
90'
+3
Замена
Жо
️️️️
Ж. Тейшейра
Замена
А. Джало
️️️️
А. Орта
85'
Желтая карточка
Ж. Горби
84'
Желтая карточка
Т. Са
84'
Желтая карточка
А. Руис
80'
Желтая карточка
Н. Секейра
79'
78'
Желтая карточка
Л. Сингх
77'
Желтая карточка
И. Абасс
77'
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Эрнандес
77'
Замена
Л. Сингх
️️️️
И. Абасс
Замена
Р. Гомеш
️️️️
В. Гомес
77'
75'
Желтая карточка
Н. Монте
71'
Желтая карточка
П. Витор
70'
Желтая карточка
Гима
Замена
Ж. Горби
️️️️
У. Рачич
66'
Желтая карточка
В. Тормена
54'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Д. Лайнес
46'
35'
Замена
С. Круз
️️️️
Б. Ланга
Желтая карточка
С. Банза
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
21
Гима
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Элдер Морим
ЦП
7
Бенни
ЦП
23
Жуниньо
ЦФ
99
Жо
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Са
3
Тормена
4
Ниакате
6
Секейра
2
Гомес
10
Рачич
6
Орта
21
Орта
16
Лайнес
24
Банза
9
Руис
4-3-1-2
28
Витор
20
Монте
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
18
Тейшейра
19
Арриба
21
Гима
7
Абасс
10
Мендеш
23
Эрнандес
16
Лайнес
15
Оливейра
15
Оливейра
16
Лайнес
10
Рачич
29
Горби
29
Горби
10
Рачич
2
Гомес
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Гомес
6
Орта
25
Джало
25
Джало
6
Орта
5
Ланга
57
Круз
57
Круз
5
Ланга
7
Абасс
11
Сингх
11
Сингх
7
Абасс
23
Эрнандес
23
Жуниньо
23
Жуниньо
23
Эрнандес
18
Тейшейра
99
Жо
99
Жо
18
Тейшейра
Остались в запасе
Брага
Шавиш
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Лукаш Хорничек
ВР
76
Диниш Пинту
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
31
Родриго Моура
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
7
Бенни
ЦП
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Лукаш Хорничек
ВР
76
Диниш Пинту
ПЗ
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
7
Бенни
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Брага - Шавиш
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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