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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 20 августа 2022
Порту
20.08.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
42'
Эванилсон
78'
М. Урибе (П)
86'
Галено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Спортинг
90'
+1
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Угарте
Замена
Г. Верон
️️️️
Пепе
87'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
87'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
87'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Галено
86'
79'
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Эдвардс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Урибе
78'
78'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
М. Рейс
76'
Желтая карточка
М. Рейс
75'
Красная карточка
П. Порро
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Б. Кошта
72'
Замена
Галено
️️️️
М. Тареми
72'
70'
Замена
Рочинья
️️️️
Л. Нету
70'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Х. Морита
42'
Желтая карточка
Х. Морита
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
42'
Желтая карточка
З. Сануси
41'
40'
Желтая карточка
Л. Нету
16'
Желтая карточка
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
5
Маркано
17
Мариу
8
Урибе
28
Кошта
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
3-4-1-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
5
Морита
13
Нету
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
9
Тареми
13
Галено
13
Галено
9
Тареми
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
28
Кошта
46
Эустакиу
46
Эустакиу
28
Кошта
3
Пепе
27
Верон
27
Верон
3
Пепе
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
5
Угарте
47
Эшгайю
47
Эшгайю
5
Угарте
10
Эдвардс
7
Фатаву
7
Фатаву
10
Эдвардс
5
Морита
11
Сантуш
11
Сантуш
5
Морита
13
Нету
10
Рочинья
10
Рочинья
13
Нету
Остались в запасе
Порту
Спортинг
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Порту - Спортинг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
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