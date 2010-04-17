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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Престон
Ковентри - Престон: обзор матча 17 апреля 2010
Ковентри
17.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 44 тур
1 : 1
Завершен
Престон
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