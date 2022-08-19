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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Торпедо (мол.)
Строгино (мол) - Торпедо (мол.): обзор матча 19 августа 2022
Строгино (мол)
19.08.2022, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо (мол.)
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Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 10 тур
Торпедо (мол.)
0 : 3
19.05.2023
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
12.05.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 8 тур
Торпедо (мол.)
5 : 1
05.05.2023
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
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