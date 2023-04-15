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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 апреля 2023
Истанбулспор
15.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Истанбулспор - Истанбул Башакшехир
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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