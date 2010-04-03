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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Рединг
Ипсвич Таун - Рединг: обзор матча 03 апреля 2010
Ипсвич Таун
03.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 41 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
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Статистика матча Ипсвич Таун - Рединг
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Матчи команд
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