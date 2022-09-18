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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 18 сентября 2022
Зальцбург
18.09.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
1'
Б. Шешко
21'
Л. Кверфельд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
М. Соллбауэр
Желтая карточка
А. Дедич
90'
+3
90'
+1
Замена
Т. Шик
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Ульмер
80'
75'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
73'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Н. Кюн
Замена
М. Кьергор
️️️️
Н. Зайвальд
67'
Замена
С. Койта
️️️️
Р. Шимич
67'
62'
Замена
М. Груль
️️️️
Б. Циммерманн
41'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Д. Камери
25'
21'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кверфельд
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Л. Сучич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
70
Дижон Камери
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
13
Бернардо
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
24
Сучич
70
Камери
9
Шимич
30
Шешко
3-1-4-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
5
Морман
6
Пейич
3
Косцельник
5
Кершбаум
19
Кюн
23
Ауэр
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
17
Ульмер
8
Вебер
8
Вебер
17
Ульмер
70
Камери
24
Капалдо
24
Капалдо
70
Камери
13
Зайвальд
14
Кьергор
14
Кьергор
13
Зайвальд
9
Шимич
20
Койта
20
Койта
9
Шимич
9
Бургшталлер
13
Шик
13
Шик
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
18
Груль
18
Груль
9
Циммерманн
19
Кюн
9
Дрейф
9
Дрейф
19
Кюн
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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