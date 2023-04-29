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Богемианс 1905 - Яблонец

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 30 тур Богемианс 1905 - Яблонец
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
1 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Яблонец 0:3 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
4 тур
10 мая, вторник 20:00 Яблонец 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
8 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
25 тур
2 апреля, пятница 19:00 Богемианс 1905 0:0 Яблонец
9 тур
8 декабря, вторник 19:00 Яблонец 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
30 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 3:0 Яблонец
1 тур
12 июля, пятница 19:00 Яблонец 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 1:0 Яблонец
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Яблонец 2:1 Богемианс 1905
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
4 марта, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Богемианс 1905
5 тур
26 августа, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
5 декабря, суббота 19:30 Богемианс 1905 2:1 Яблонец
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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