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Виктория - Теплице

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 30 тур Виктория - Теплице
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
1 тур
30 июля, суббота 20:00 Теплице 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
25 тур
12 марта, суббота 20:00 Виктория 1:0 Теплице
11 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Теплице 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
28 тур
21 апреля, среда 16:00 Теплице 0:1 Виктория
12 тур
15 декабря, вторник 20:00 Виктория 7:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Виктория 1:1 Теплице
6 тур
18 августа, воскресенье 20:00 Теплице 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
15 марта, пятница 20:00 Теплице 2:1 Виктория
11 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Виктория 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Виктория 2:1 Теплице
15 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
1 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:2 Теплице
8 тур
24 сентября, суббота 21:15 Теплице 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
19 февраля, пятница 22:15 Виктория 1:0 Теплице
4 тур
14 августа, пятница 19:30 Теплице 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
24 тур
20 апреля, понедельник 19:00 Теплице 0:0 Виктория
10 тур
5 октября, воскресенье 22:15 Виктория 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
25 апреля, пятница 22:15 Виктория 3:0 Теплице
12 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Теплице 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Виктория 2:1 Теплице
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Теплице 3:4 Виктория
3 тур
12 августа, пятница 20:00 Виктория 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:20 Теплице 0:1 Виктория
14 тур
29 октября, пятница 20:15 Виктория 4:2 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
10 марта, среда 20:00 Теплице 2:1 Виктория
2 тур
1 августа, суббота 20:15 Виктория 2:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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