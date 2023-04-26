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Зброевка - Динамо

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 29 тур Зброевка - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
15 тур
5 ноября, суббота 17:00 Динамо 3:2 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
26 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Динамо 0:2 Зброевка
10 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Зброевка 1:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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