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Градец-Кралове - Слован

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 29 тур Градец-Кралове - Слован
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Слован 2:0 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
4 декабря, суббота 17:00 Слован 1:0 Градец-Кралове
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Градец-Кралове 1:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
22 апреля, суббота 18:00 Градец-Кралове 0:1 Слован
11 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Слован 2:0 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Градец-Кралове
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 0:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
13 апреля, суббота 18:00 Слован 1:0 Градец-Кралове
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
18 февраля, суббота 19:00 Слован 3:1 Градец-Кралове
3 тур
13 августа, суббота 19:00 Градец-Кралове 0:3 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Градец-Кралове 1:0 Слован
15 тур
6 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Градец-Кралове
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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