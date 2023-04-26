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Яблонец - Сигма

26.04.2023, Среда, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 29 тур Яблонец - Сигма
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
15 тур
5 ноября, суббота 17:00 Сигма 3:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
20 тур
5 февраля, суббота 17:00 Яблонец 1:0 Сигма
6 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Сигма 4:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Яблонец 3:1 Сигма
14 тур
22 декабря, вторник 17:00 Сигма 1:3 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
24 тур
7 марта, суббота 16:30 Сигма 1:1 Яблонец
10 тур
23 сентября, понедельник 19:00 Яблонец 2:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
8 февраля, пятница 20:00 Сигма 1:2 Яблонец
6 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Сигма
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Сигма 0:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 16:00 Сигма 2:1 Яблонец
13 тур
6 ноября, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 2:1 Сигма
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 2:1 Сигма
15 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Яблонец
14 тур
18 ноября, пятница 23:15 Яблонец 2:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
14 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:2 Сигма
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Сигма 4:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 17:45 Яблонец 3:1 Сигма
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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